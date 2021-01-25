Fenerbahçe - Kayserispor maçının VAR hakemi Halil Umut Meler

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, bu akşam Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadı'nda Kayserispor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy'un yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Halil Umut Meler oturacak. Meler'e, AVAR olarak Oğuzhan Uğurlu eşlik edecek.

Sarı lacivertliler Süper Lig'de maç eksiğiyle 39 puanla 3. sırada yer alıyor. Kayserispor ise 19 puanla 17. sırada...

İSTANBUL (İHA)