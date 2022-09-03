Fenerbahçe - Kayserispor maçının VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig 'in 5. haftasında bugün Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS1'den ekranlara gelecek.

Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 3 maçında 13 gol atan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Arabam.com Konyaspor 'a 1-0 yenilmişti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Kayserispor'u mağlup ederek Konyaspor yenilgisini unutturmayı hedefliyor. Fenerbahçe, haftaya 7 puan ve averajla 5. sırada girdi.

Valencia ve Sangare yok

Sarı-lacivertli ekipte Kayserispor müsabakası öncesi iki eksik oyuncu bulunuyor.

Kırmızı kart cezalısı Enner Valencia ile sakatlığı süren Nazım Sangare forma giyemeyecek.

Sakatlığı sebebiyle sezon başından beri takımdan ayrı kalan Serdar Aziz'in ise tedavisi tamamlandı. Tecrübeli stoper, Jorge Jesus'un görev vermesi halinde kadroda yer alabilecek.

VAR hakemi açıklandı

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Bu zorlu mücadelenin VAR hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre mücadelenin VAR hakemi olarak Özgüç Türkalp görev yapacak.