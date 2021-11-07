Fenerbahçe - Kayserispor maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'de milli ara öncesinde 12. hafta maçları oynanıyor. Fenerbahçe , Ülker Stadı Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bugün saat 19:00'da Kayserispor'u konuk edecek. 19 puanla maç eksiği ile 7. sırada yer alan Fenerbahçe, sahasında galip gelerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Rakiplerinden Beşiktaş ve Alanyaspor 'un kaybetmesini de fırsata çevirmek isteyen Kanarya, seyircisi önünde 3 puanı alarak milli araya moralli girmek istiyor.

Karagümrük ile moral buldular

Ligin orta sıralarında yer alan Kayserispor ise kötü gidişe dur demek adına geçen hafta sahasında zorlu Karagümrük maçını aldı. Bu hafta da Fenerbahçe deplasmanından puan ya da puanlar almak isteyen Hikmet Karaman'ın öğrencileri, orta sıralarda kendisini daha da üstlere almak için mücadele verecek.

VAR'daki isim belli oldu

Saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak olan karşılaşmada tecrübeli hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Bahattin Duran ve Alpaslan Dedeş'in yardımcılıklarını yapacağı maçın VAR'ı da belli oldu. Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşmasında VAR koltuğuna Mete Kalkavan oturacak. AVAR olarak ise Volkan Ahmet Narinç görev yapacak.