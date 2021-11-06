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Fenerbahçe, Kayserispor maçına hazır!

Süper Lig’in 12. haftasında yarın Yukatel Kayserispor’u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

06 Kasım 2021, Cumartesi 22:00 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Kayserispor maçına hazır!

Süper Lig ’in 12. haftasında yarın Yukatel Kayserispor’u ağırlayacak Fenerbahçe , hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Vitor Pereira yönetemindeki antrenmanda Royal Antwerp maçının on birinde görev yapan oyuncular yenileme çalışmasıyla günü noktaladı.

Diğer futbolcular ise çeşitli pas çalışmaları sonrasında dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertliler idmanın ardından kampa girdi.

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