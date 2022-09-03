Fenerbahçe, Kayserispor maçına 6 değişiklikle çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligde geçen haftaki Konyaspor maçına göre Kayserispor müsabakasının 11’de 1’i zorunlu 6 değişiklik yaptı. Konyaspor mücadelesine 11’de başlayan Valencia kırmızı kart cezalısı, Lemos ise kadroda yer almazken, Emre Mor, Miha Zajç, Diego Rossi ve Lincoln ise yedek kulübesinde yer aldı. Bu futbolcuların yerine stoperde Gustavo Henrique, orta sahada Crespo, sol kanatta Alioski, hücum hattında ise İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Joao Pedro ilk 11'de görev yaptı.

Fenerbahçe’de 7 eksik

Fenerbahçe’de 7 futbolcu çeşitli gerekçelerle Kayserispor maçının kadrosuna dahil edilmedi. Kırmızı kart cezalısı Valencia, sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden İsmail Yüksek ve Nazım Sangare ile sakatlıktan yeni çıktığı için fizik kondisyon eksiği bulunan Serdar Aziz kadroda yer almadı. Bu futbolcuların yanı sıra Lemos, Novak ve Burak Kapacak da teknik heyet tarafından maç kadrosuna alınmadı. (İHA)