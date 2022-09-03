Konyaspor deplasmanından puansız dönen ve bu sezon ilk kez bir resmi maçın 90 dakikasında sahadan yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe , Çağdaş Atan önderliğindeki Kayserispor'u Kadıköy'de konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Konya deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle dönen Fenerbahçe'de Kayseripsor maçı öncesi 3 eksik var. Uzun süredir sakat olan Nazım Sangare ve sakatlığı nedeniyle son antrenmanlarda takımla çalışmayan İsmail Yüksek ile kırmızı kart cezası bulunan Enner Valencia maçta forma giyemeyecek. Serdar Aziz, Bruma ve Joshua King iyileşti. Valencia'nın yokluğunda King'i ilk 11'de görebiliriz. Sezona 4'lü savunma ile başlayan ancak son maçlarda 3'lü savunmaya dönen TD Jorge Jesus'un Konyaspor maçındaki tercihleri şaşırtmıştı. Joao Pedro'ya ilk kez, maçın son 20 dakikasında süre verdi. Ezgjan Alioski ve Miguel Crespo'yu hiç düşünmedi. O yüzden, Jesus'un Kayserispor karşısına hangi taktik ve oyuncularla çıkacağı büyük soru işareti. Altay Bayındır, Luan Peres, Attila Szalai ilk 11'de olmaya en yakın isimler...

Deplasmanda gol atamadan kaybeden, evinde gol yemeden kazanan Kayserispor; yeni sezonun ilk 4 haftasını 6 puanla geçti. Sarı-kırmızılı ekibin İstanbul kafilesinde Cenk Gönen, Ali Karimi, Emrah Başsan ve Mustafa Pektemek sakatlıkları nedeniyle yer almadı. TD Çağdaş Atan, kaleci ve önündeki savunma dörtlüsünü hiçbir maçta bozmadı. Kalede Bilal Bayazıt, sağ bekte Onur Bulut, sol bekte Lionel Carole ve stoperde "Hosseini & Kolovetsios" hiç değişmedi... Geçen sezon çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve 10. haftadan sonra forma giyemeyen Bernard Mensah, bu sezon ilk 4 maçın tamamında sonradan oyuna dahil oldu. Mensah, geçen hafta 3-0 kazanılan Giresunspor maçında son golün asistini yaptı. Yine kulübede maça başlayacaktır...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin iç sahada oynadığı son 3 resmi maç "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti. (3 maç - 17 gol)

- Kayserispor deplasmanda oynadığı son 19 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi! (7 beraberlik - 11 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %75'lik kesim Konyaspor yenilgisini telafi etmek için sahaya çıkacak olan sarı-lacivertli ekipten 3 puan bekliyor... %5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.