Ligde oynadığı son 3 maçta 0 çeken Fenerbahçe , Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor'u Kadıköy'de ağırlarken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

Geçtiğimiz hafta ligde Konyaspor'a yenilen Fenerbahçe; aynı zamanda da Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia gibi önemli isimlerini de kaybetmişti. Ligde üst üste alınan 3 yenilgi, sakatlanan oyuncular derken Belçika'ya gidildi ve TD Vitor Pereira bu sezon ilk kez 3-4-3'ten vazgeçip 3-5-2 ile takımını sahaya sürdü. Sarı-lacivertliler yarım saatte 3-0'ı bulup 3 puanı cebe koydu. "Sosa, Meyer & Mert Hakan" orta üçlüsü ve önlerinde serbest rolde oynayan İrfan Can Kahveci göz doldurdu. Mergim Berisha klas bir gol attı, kalede Berke Özer güven verdi. Savunmada Filip Novak kritik müdahalelerde bulundu, sağ kanatta Ferdi Kadıoğlu ileri geri çalıştı. Min-jae Kim yerden/havadan geçit vermedi. Lige dönüyoruz ve Miguel Crespo ile Serdar Dursun da kadroya dahil olacak, gözler Pereira'nın üzerinde... Yeniden 3-4-3'e döner mi? Antwerp karşısındaki 3-5-2 ile devam mı eder? Son antrenmanda takımdan ayrı çalışan İrfan Can dinlendirilir mi? Mesut Özil ilk 11 başlar mı? Cezalı Bright Osayi-Samuel yerine kanatta kim oynar? Fenerbahçeli taraftarların kafasını maç saatine kadar birçok soru kurcalayacak.

Galatasaray 'ı yendikten sonra duraklama dönemine giren Kayserispor ise, Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenip kendine geldi. Sezon başında Fenerbahçe'den alınan Mame Thiam, 90+3'te 3 puanı getiren isim olurken; Kadıköy'de ilk kez eski takımına karşı sahaya çıkacak. Onur Bulut cezalı, Uğur Demirok ve Bernard Mensah sakat. TD Hikmet Karaman'ın sağ bekte, bir diğer Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ramazan Civelek'i görevlendirmesi bekleniyor. Savunmanın önünde İbrahim Akdağ, sağ kanatta Emrah Başsan Karaman'ın bankoları... Son 3 maç ilk 11'de başlayan Mario Gavrinovic 4 gol katkısı (2 gol 2 asist) yaptı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin ligdeki son 6 maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Hikmet Karaman, Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de oynadığı son 6 maçın tamamını kaybetti.

SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor. Fenerbahçe ile Kayserispor'u karşı karşıya getirecek Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Fenerbahçe kazanır" tercihine 1,33 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,41'den oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,42 iken Misli.com'da 1,50!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %50'lik kesim hafta arası Belçika'dan iyi futbol ve güzel skorla dönen sarı-lacivertli ekipten yana... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI TONGO’NUN TERCİHİ

Ligde üst üste üç maçtır kaybeden Fenerbahçe için işler hiç yolunda gitmiyor. Altay, Gustavo ve Enner’in sakatlıkları da taraftarı adeta çileden çıkardı. Hikmet Karaman’ın ekibi Kayserispor hafife alınacak bir takım olmasa da Fener artık kazanır.