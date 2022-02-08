Fenerbahçe - Kayserispor maçı son dakika gelişmeleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig 'de son oynanan Medipol Başakşehir maçına göre Kayserispor karşısına 3 değişiklikle çıktı. Kartal, Sosa'nın yerine Ozan'a, İrfan Can'ın yerine Mert Hakan'a, Pelkas'ın yerine ise Valencia'ya görev verdi. İsmail Kartal, mücadeleye şu 11'le çıktı: Berke, Nazım, Min-jae, Szalai, Ferdi, Osayi-Samuel, Ozan, Crespo, Mert Hakan, Valencia, Berisha.

SARI-LACİVERTLİLER'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısına 6 eksikle çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay, Novak, Gustavo, İrfan Can, Mesut Özil ve gribal enfeksiyonu bulunan Zajc forma giyemeyen isimler oldu.

MERT HAKAN 5 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, 5 maç sonra ilk 11'de görev aldı. Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor karşısında ilk 11'de görev alan Mert Hakan, Fraport TAV Antalyaspor, Altay ve Demir Grup Sivasspor maçlarında görev alamamıştı. Mert Hakan, ligdeki son maçta Medipol Başakşehir'e karşı oyuna sonradan dahil olmuştu.

TARAFTARIN İLGİSİ AZ

Fenerbahçeli taraftarlar, Yukatel Kayserispor maçına ilgi göstermedi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maça az sayıda taraftar geldi.