Fenerbahçe - Kayserispor maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Ligde bu sezon hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe bir türlü istediği performansı yakalayamadı ve son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Savunma hattında çözülemeyen sıkıntılar sarı lacivertli takım için büyük bir sorun teşkil ediyor. Kalesini gole kapatamayan ev sahibi ekip son 5 maçında kalesinde 6 gol gördü. Fenerbahçe’de sakatlıkları süren Mesut Özil, Gustavo, İrfan Can ve Filip Novak bu maçta forma giyemeyecek.

Kayserispor son lig maçında evinde ağırladığı Hatayspor’u 4-3 yenerek önemli bir 3 puan aldı. Üretkenlik anlamında zorluk çekmeyen sarı-kırmızılar son 5 deplasman maçının 4’ünde gol bulmayı başardı. Kaliteli ayaklara sahip Kayserispor, Fenerbahçe savunması karşısında bulduğu açıklar ile en az 1 gol bulacaktır.

Mücadelenin karşılıklı gollü geçmesini bekleyebiliriz.