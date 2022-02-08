Fenerbahçe - Kayserispor maçı öncesi bilinmesi gerekenler
Fenerbahçe ile Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe hakem Arda Kardeşler yönetiminde çıktığı 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet ile sahadan ayrılırken, Kayserispor hakem Arda Kardeşler yönetiminde çıktığı 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti.
Ligde bu sezon hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe bir türlü istediği performansı yakalayamadı ve son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Savunma hattında çözülemeyen sıkıntılar sarı lacivertli takım için büyük bir sorun teşkil ediyor. Kalesini gole kapatamayan ev sahibi ekip son 5 maçında kalesinde 6 gol gördü. Fenerbahçe’de sakatlıkları süren Mesut Özil, Gustavo, İrfan Can ve Filip Novak bu maçta forma giyemeyecek.
Kayserispor son lig maçında evinde ağırladığı Hatayspor’u 4-3 yenerek önemli bir 3 puan aldı. Üretkenlik anlamında zorluk çekmeyen sarı-kırmızılar son 5 deplasman maçının 4’ünde gol bulmayı başardı. Kaliteli ayaklara sahip Kayserispor, Fenerbahçe savunması karşısında bulduğu açıklar ile en az 1 gol bulacaktır.
Mücadelenin karşılıklı gollü geçmesini bekleyebiliriz.