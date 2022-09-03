Sarı-Lacivertliler, ligin ilk 3 haftasında 13 gol atıp 7 puanı hanesine yazdırarak liderliğe yükselmişti. Ancak bu hızlı başlangıç, geçen hafta Konyasporile Eskişehir’de oynanan maçta sekteye uğradı. Jorge Jesus’un öğrencileri, 1-0’lık skorla ilk yenilgisini aldı. Fenerbahçe , bugün Kadıköy’de Kayserispor’u ağırlayacak. Kanarya, geçen haftaki mağlubiyetin yaralarını sarmak istiyor. Biletlerin tümü satıldı. Sarı-Lacivertliler, Ülker Stadı’nda bu sezon her maçta olduğu gibi yine armasına büyük birtaraftar desteği alarak sahaya çıkacak. Fenerbahçe’de tek hedef, Kayserispor’u mağlup ederek başlayacak zorlu fikstüre galibiyetle giriş yapmak.

Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe-Kayserispor maçını Ali Palabıyık yönetecek. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

4 maçta 6 puan

Kayserispor, yeni sezona yeni teknik patronu Çağdaş Atan yönetiminde başladı. SarıKırmızılılar, transfer yasağı nedeniyle takviye yapamazken, Luckassen, İbrahim Akdağ, Uğur Demirok, Lung, Alibec gibi oyuncularını kaybetti. Çağdaş Atan’ın ekibi buna rağmen 4 maçta İstanbul ve Giresun’u yenerek 6 puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş (1-0) ve Başakşehir’e (2-0) ise mağlup oldu. Kayserispor, zorlu deplasmanda rakibine sürpriz yaşatıp evine puanla dönmenin planlarını yapıyor.