Fenerbahçe , Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kayserispor'u konuk edecek. Çeyrek final yolunda Fenerbahçe’yi zorlu bir mücadele bekliyor. Normal şartlarda, büyükler için sezon başlarken sıralamada sonda yer alan Türkiye Kupası, şu an Sarı-Lacivertliler adına son derece önemli. Yıllardır kulübün üzerindeki ölü toprağının atılması, yeni hocayla başlanacak sezon öncesi takıma ve daha da önemlisi camiaya moral ve umut vermesi açısından kupayı müzeye götürmek şart.

Kayserispor, uzun süre düşme hattı çevresinde yer alsa da artık orta sıralarda bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar da Avrupa hayali için Türkiye Kupası’nı çok istiyor. Ligin formda ekiplerinden Kayseri ise çıkışını kupada da sürdürmeyi amaçlıyor. Kupanın son 16 turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, çeyrek finale yükselecek.

Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Kayserispor maçını Arda Kardeşler yönetecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe - Kayserispor muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Crespo, Sosa, Samuel, Ozan, Valencia, Serdar Dursun

Kayserispor: Lung, Onur, Uğur, Mert, Carole, İbrahim, Kemen, Emrah, Bertolacci, Mane, Gavranovic

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, kupadaki Kayserispor maçı öncesinde yine önemli oyuncularından yoksun. Altay Bayındır, Filip Novak, Luiz Gustavo ve Mesut Özil’den oluşan eksikler listesine son Başakşehir maçında İrfan Can Kahveci de eklenmişti. Omzunda kırık tespit edilen yıldız futbolcu bu akşamki mücadelede görev alamayacak.

Kayserispor’da Thiam yetişemedi

Sarı-Kırmızılılar’da sakatlıkları devam eden stoper oyuncusu Dimitrios Kolovetsios ve Bernard Mensah bu akşam görev yapamayacak. Kayserispor’da ayrıca Senegal formasıyla Afrika Uluslar Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Mame Thiam da Fenerbahçe ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. Konuk ekipte Gökhan Sazdağı ise hasta.

Hikmet Karaman: Sert maç olacak

Kayserispor’un teknik patronu Hikmet Karaman, Fenerbahçe maçına yönelik açıklamalarda bulundu. Türkiye Kupası’na odaklandıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Karşımızda uluslararası deneyimi olan Fenerbahçe var. Ligde 2-0 öne geçmiştik, 2-2 bitmişti. Sert bir maç olmasını bekliyorum. İyi motive olduk” diye konuştu.

Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda son 16'ya nasıl geldi?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’na 5. turdan dahil oldu. Fenerbahçe, kendi sahasında karşılaştığı 2. Lig ekibi Afyonspor karşısında normal süreyi golsüz tamamladı. Kanarya, Valencia’nın 94. dakikada penaltıdan golüyle öne geçti, 99’da Samuel skoru belirledi, Sarı-Lacivertliler 2-0’la turu geçti.

Kayserispor Türkiye Kupası'nda son 16'ya nasıl geldi?

Sarı-Kırmızılı ekip 3. turdan dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası’nda Artvin Hopa’yı 3-0 mağlup etti. Kayserispor, 4. turdaki rakibi Iğdır’ı 4-0’la zorlanmadan geçti. Hikmet Karaman’ın öğrencileri 5. turda ise 3. Lig ekibi Aksarayspor karşısında yine 4-0 kazanarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, 11 Şubat Cuma günü saat 14.30'da yapılacak. Kura çekimi A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.