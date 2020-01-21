Fenerbahçe sezona çifte şampiyonluk parolasıyla başladı. Türkiye Kupası’na da önem veren Ersun Yanal ve öğrencileri, çeyrek final bileti için bu akşam Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. İki takım arasında geçtiğimiz hafta oynanan ilk mücadelede gol sesi çıkmamıştı. Sarı-Lacivertliler, hafta sonunda ligde Gaziantep deplasmanında kazanarak moral buldu. Kayserispor ise yeni teknik patronu Prosinecki yönetiminde Alanya deplasmanında 5-1’lik farklı yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 20.30’da Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. ATV'den şifresiz olarak ekranlara gelecek maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Fenerbahçe-Kayserispor ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Harun, Dirar, Rami, Jailson, Deniz, Luiz Gustavo, Tolgay, Ferdi, Rodrigues, Kruse, Mevlüt

Kayserispor: İsmail, Lopes, Oğuzhan, Djedje, Hasan Hüseyin, Rienstra, Yasir, Gustavo, Emre Demir, Mario, Kravets

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Kayseri’de oynanan ilk karşılaşma 0-0’lık beraberlikle sona ermişti. Bu akşam da aynı skor ortaya çıkarsa, maç uzatmalara gidecek. Gollü beraberlikler, konuk takım Kayserispor’a yarayacak. 90 dakika sonunda kazanan bir taraf olursa, o takım adını çeyrek finale yazdıracak.