Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, 0-0’ın rövanşında Kayserispor’u ağırlayacak. Tur biletini alan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı Vedat Muriç ile sakatlıkları süren Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu. Teknik patron Ersun Yanal, uzun süredir formaya hasret kalan Adil Rami'ye ilk 11'de şans verdi. Mücadeleyi heyecanla bekleyen Fenerbahçe taraftarı, ''Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Kayserispor maçı şifresiz mi?'' sorularına yanıt arıyor. Fenerbahçe - Kayserispor maçının canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Fenerbahçe sezona çifte şampiyonluk parolasıyla başladı. Türkiye Kupası’na da önem veren Ersun Yanal ve öğrencileri, çeyrek final bileti için bu akşam Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. İki takım arasında geçtiğimiz hafta oynanan ilk mücadelede gol sesi çıkmamıştı. Sarı-Lacivertliler, hafta sonunda ligde Gaziantep deplasmanında kazanarak moral buldu. Kayserispor ise yeni teknik patronu Prosinecki yönetiminde Alanya deplasmanında 5-1’lik farklı yenilgiyle sahadan ayrıldı.
Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Saat 20.30’da Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. ATV'den şifresiz olarak ekranlara gelecek maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Fenerbahçe-Kayserispor ilk 11'ler:
Fenerbahçe: Harun, Dirar, Rami, Jailson, Deniz, Luiz Gustavo, Tolgay, Ferdi, Rodrigues, Kruse, Mevlüt
Kayserispor: İsmail, Lopes, Oğuzhan, Djedje, Hasan Hüseyin, Rienstra, Yasir, Gustavo, Emre Demir, Mario, Kravets
Fenerbahçe nasıl tur atlar?
Kayseri’de oynanan ilk karşılaşma 0-0’lık beraberlikle sona ermişti. Bu akşam da aynı skor ortaya çıkarsa, maç uzatmalara gidecek. Gollü beraberlikler, konuk takım Kayserispor’a yarayacak. 90 dakika sonunda kazanan bir taraf olursa, o takım adını çeyrek finale yazdıracak.