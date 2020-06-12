Süper Lig’in 27’nci haftasında Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor’u konuk etti. Ülker Stadyumu’nda saat 21.00’de başlayan mücadele Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Fenerbahçe, teknik sorumlusu Tahir Karapınar yönetiminde çıktığı Hes Kablo Kayserispor mücadelesine Altay, Deniz, Falette, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Mehmet Ekici, Ferdi, Rodrigues ve Mevlüt 11’i ile çıktı.

Sarı lacivertli ekipte sakatlığı sona eren Vedat Muriç, Kayserispor maçına yedek soyunurken yerine Mevlüt Erdinç görev aldı. Öte yandan Fenerbahçe’de sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım’ın yerine Deniz Türüç, sakatlığı devam eden Max Kruse’nin yerine ise Mehmet Ekici forma giydi.





ALTAY KALEDE

Sarı lacivertli ekipte fıtık ameliyatı olan Altay, kaledeki yerini aldı. Koronavirüs salgını sürecinde lige verilen arada fıtık ameliyatı olan Altay Bayındır, yeniden kaleyi devraldı. Ligin 26’ncı haftasında oynanan Konyaspor maçında yerini Harun Tekin’e bırakan Altay, liglerin kaldığı yerden devam etmesi ile formasına kavuştu.

FERDİ KADIOĞLU 11'DE

Sarı lacivertli ekibin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Kayserispor mücadelesinde ilk 11’de görev aldı. Süper Lig’de bu sezon ilk kez koronavirüs salgını önceki Yukatel Denizlispor maçında 11'de görev alan 20 yaşındaki futbolcu, Konyaspor maçında ise yedek soyunmuştu.

TAKIMLAR ATEŞ ÖLÇÜLEREK STADA ALINDI

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynanan maç için stada gelen iki takım futbolcularının ateşleri ölçüldü. Stada ilk gelen Kayserispor’un ateş ölçümleri yapıldıktan sonra ev sahibi Fenerbahçe de aynı işlemden geçerek içeri alındı.

Öte yandan Ülker Stadyumu tamamen dezenfekte edildi. Stat girişinden itibaren belli noktalara el dezenfektanları yerleştirildi. Basın tribününde ise birer sıra boşluk bırakılarak, her bir sıraya bir kişi oturacak şekilde düzen alındı.

TRİBÜNDE ÖZEL İSİMLER

Fenerbahçe Kulübü, karşılaşmanın seyircisiz oynanmasından dolayı özel tribün hazırlığı yaptı. “Beni Türk hekimlerine emanet edin” diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına tribünlerinde yer veren Fenerbahçe, yaşanan olağanüstü süreçte fedakarca görevlerini yerine getirirken hayatlarını kaybeden Prof. Murat Dilmener, hemşire Dilek Akçabelen ve eczacı İsmail Durmuş ile hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının fotoğraflarına da tribünlerinde yer verdi. Sarı-lacivertliler ayrıca, Fenerbahçe camiasının kalbinde yer edinmiş merhum taraftarları için de tribünlerinde bir alan ayırdı.

Öte yandan stat tribünlerine "Tüm Sağlık Çalışanlarımıza Saygı ve Minnetle", "83 Milyon #AynıTakımdayız", "Sağlık Çalışanlarımıza Minnettarız", "Irkçılığa Hayır" şeklinde pankartlar asıldı.