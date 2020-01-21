İlk maçta Kayseri’den beraberlik koparan ve rövanş için avantaj sağlayan Fenerbahçe ligde ise ikinci yarıya Gaziantep galibiyetiyle başladı. Morallenen Sarı Lacivertliler kritik Başakşehir karşılaşması öncesi Kayserispor engelini geçmek istiyor. Lig maçında kırmızı kart gören Muriç’in yanı sıra uzun süreli sakatlığı devam eden Sadık, Hasan Ali, Moses ve Zajc da rövanşta forma giyemeyecek. Ersun Yanal’ın bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Türüç gibi isimlere şans vermesi bekleniyor.

Kayserispor ise ilk maçta yeni transferlerini oynatamamıştı ancak transferler rövanşa yetişti. Sarı Kırmızılılar da tıpkı Fenerbahçe gibi ligde kritik bir maça çıkacak. Son sıradaki konuk ekip Ankaragücü ile oynayacağı maçı kazanarak ligde kalma yolunda umutlanmak istiyor. Ancak Kayserispor cephesinden yapılan açıklamalar turu da istedikleri yönünde.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Kayserispor ligdeki son 3 maçında toplam 15 gol yedi.

- Fenerbahçe evinde bu sezon çıktığı 9 maçın 7’inde 1.5 gol üzeri skor üretti.

- Fenerbahçe’nin çıktığı son 10 resmi maçın 6’sı 2.5 gol üzeri tamamlandı.

- Kayserispor’un ligdeki son 3 maçı karşılıklı golle tamamlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ F.BAHÇE’DEN YANA

Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilen karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %24’ü ev sahibi ekibin kazanacağı görüşünde.

MİSLİ.COM YAZARI CANER İŞBEĞENDİREN’İN YORUMU

Kayseri’deki ilk maç 0-0 berabere bitmişti. Tabii Fenerbahçe’nin Kadıköy faktörü bambaşka. Sarı Lacivertliler ekstra bir motivasyon ve özgüvenle mücadele ediyorlar. Kayseri’nin tur çıkarma şansını düşük görsem de üst tercihi daha makul görünüyor. Zira eşitlik bozulduğu takdirde temponun ve pozisyonların artması olası. Goller kazandırır.



