Fenerbahçe-Kayserispor maçı (CANLI)

Fenerbahçe , ligin ilk 3 haftasında 13 gol atıp 7 puanı hanesine yazdırarak liderliğe yükselmişti. Ancak bu hızlı başlangıç, geçen hafta Konyaspor ile Eskişehir’de oynanan maçta sekteye uğradı. Jorge Jesus’un öğrencileri, 1-0’lık skorla ilk yenilgisini aldı. Fenerbahçe, bugün Kadıköy’de Kayserispor’u ağırlıyor. Kanarya, geçen haftaki mağlubiyetin yaralarını sarmak istiyor. Fenerbahçe’de tek hedef, Kayserispor’u mağlup ederek başlayacak zorlu fikstüre galibiyetle giriş yapmak.

Kayserispor, yeni sezona yeni teknik patronu Çağdaş Atan yönetiminde başladı. Sarı Kırmızılılar, transfer yasağı nedeniyle takviye yapamazken, Luckassen, İbrahim Akdağ, Uğur Demirok, Lung, Alibec gibi oyuncularını kaybetti. Çağdaş Atan’ın ekibi buna rağmen 4 maçta İstanbul ve Giresun’u yenerek 6 puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş (1-0) ve Başakşehir’e (2-0) ise mağlup oldu. Kayserispor, zorlu deplasmanda rakibine sürpriz yaşatıp evine puanla dönmenin planlarını yapıyor.





7' Fenerbahçe, çok önemli bir fırsattan yararlanamadı. Szalai'nin uzun pasına hareketlenen Pedro, topu kontrol etmek isterken pasını Crespo'ya aktardı. Portekizli orta sahanın yakın mesafeden attığı şutta top direğin yanından az farkla auta çıktı.

9' Arao'nun pasına hareketlenen Pedro, ceza sahasında şık bir çalımla Kolovetsios'tan sıyrıldı ancak dengesini kaybedince topu kaybetti.

17' Ferdi Kadıoğlu'nun sağ kanattan kullandığı uzun taç atışında Campanharo'dan seken top King'in önünde kaldı. Tecrübeli golcünün ceza sahası içerisinde yaptığı vole vuruşunda Hosseini'den seken top kornere çıktı. İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunda top herkesi aştı ve doğrudan dışarı gitti.

27' Ferdi Kadıoğlu'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Pedro ile Hosseini, kafa kafaya çarpıştı. Hakem Ali Palabıyık, hemen sağlık ekiplerine sahaya davet etti. İki oyuncu da tedavilerinin tamamlanmasının ardından oyuna devam etti.

29' Luan Peres'in uzun pasına hareketlenen Alioski, boş durumda olan King'i tek pasla topla buluşturdu. Ceza sahasında sol çaprazda İngiliz oyuncunun şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

30' Miguel Crespo'nun ceza sahası dışından attığı şutta top kaleci Bilal'de kaldı.

33' Hızlı gelişen Kayserispor atağında Mensah'ın ara pasına Gavranovic hareketlendi ancak kademeye giren Gustavo, tehlikeyi uzaklaştırdı.

Fenerbahçe-Kayserispor maçı hangi kanalda?

Ülker Stadı’nda oynanan Fenerbahçe-Kayserispor maçını Ali Palabıyık yönetiyor. Saat 21.45'te başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Fenerbahçe-Kayserispor ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Alioski, İrfan Can, King, Joao Pedro

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan Civelek, Mensah, Mame Thiam, Gavranovic



