Süper Lig'in ikinci arısına Gaziantep galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Hes Kablo Kayserispor’la karşılaşacak. Geçen hafta Kayseri’de oynanan ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-lacivertlilere, tur için galibiyet gerekiyor. Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 tamamlanırsa, müsabaka uzatmaya gidecek. Uzatmada da gol olmazsa seri penaltı atışları, çeyrek finalisti belirleyecek. Gollü beraberlikler ise deplasman ekibi Hes Kablo Kayserispor’u çeyrek finale yükseltecek.

Fenerbahçe - Kayserispor kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasındaki karşılaşma, 21 Ocak Salı günü saat 20.30’da Ülker Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Fenerbahçe'de Muric cezalı!

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Vedat Muric ile sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hes Kablo Kayserispor’da ise kırmızı kart cezalısı Zoran Kvrzic, Fenerbahçe deplasmanında olmayacak.

Fenerbahçe turu nasıl geçer?

Her türlü galibiyet Fenerbahçe için yeterli olacak. Ancak maç 0-0 berabere tamamlanırsa uzatmalara gidecek. Eşitlik değişmezse penaltı atışlarına gidilecek. Ancak Fenerbahçe 1-1 ve farklı beraberliklerde elenen taraf olacak.