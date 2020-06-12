Süper Lig tam 87 gün sonra geri dönüyor ve Fenerbahçe ile Kayserispor kozlarını Ülker Stadyumu'nda paylaşırken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, haftalık net CANLI İDDAA kaybınıza %10'a varan iade Misli.com'da!

17 Mart'ta koronavirüs salgını nedeniyle araya giden Süper Lig, tam 87 gün sonra geri dönüyor!

Fenerbahçe, 1 Şubat 2020'de 2-1 yenilerek döndüğü Trabzonspor deplasmanından sonra bile şampiyonluğun en büyük favorisiydi. Oynadığı futbolla da taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanıyordu. Devamında Alanyaspor beraberliği, Ankaragücü yenilgisi derken yıllar sonra Kadıköy'de Galatasaray'a da kaybetmek her şeyi alt-üst etmeye yetti... Sarı-lacivertliler koronavirüs salgını nedeniyle araya gitmeden önce Süper Lig'de üst üste 7 maçı 3 puan alamadan kapatmıştı... Kayserispor karşısında Hasan Ali Kaldırım'ın cezalı, Mauricio Isla'nın da serbest bırakıldığını hatırlatalım. Sol bekte Deniz Türüç oynayabilir, sol stoperde Simon Falette görebiliriz. Takımla birlikte son antrenmanda yer alan Vedat Muriqi'nin durumu ise maç saati netleşecek. Altyapı Koordinatörlüğü göreviyle Fenerbahçe'ye gelen Tahir Karapınar, sezonun kalan maçlarında takımın başında sahaya çıkacak. Yeni sezonda ise altyapıdaki görevine geçiş yapacak.

Kayserispor ise 3 önemli eksikle İstanbul'a geldi! Gustavo Campanharo ile 8 gollü Pedro Henrique'nin cezalarının yanı sıra, koronavirüs nedeniyle ülke dışında bulunan ve henüz Türkiye'ye dönüş yapamayan kaptan Miguel Lopes maç kadrosunda yer almıyor. Kayserispor salgın öncesinde Süper Lig'de oynadığı son 6 maçın sadece 1'ini kaybetmişti.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Salgın öncesinde Kayserispor'un deplasmanda oynadığı son 12 lig maçının 11'i "2.5 ÜST" bitmişti.

- İki takım arasında oynanan son 4 resmi maç ise "2.5 ALT" bitti.

- Fenerbahçe bu sezon sahasında oynadığı 15 resmi maçın 10'unda en az 2 gol atmayı başarmıştı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %36'lık kesim koronavirüs salgını öncesinde 7 maçlık galibiyet hasreti bulunan sarı-lacivertlilerin, Kayserispor karşısında bu hasrete son vereceğini düşünüyor... %20'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI CANER İŞBEĞENDİREN’İN ÖNERİSİ…

Hasret sona eriyor! Tam 3 ay sonra Süper Lig’e kavuşurken Sarı Lacivertli ekipte teknik direktör krizi devam ediyor. Lig tarihinin en uzun kazanamama serilerinden birini yaşayan Fenerbahçe, aranın ardından kazanıp şanssızlığını da kırmak istiyor. Ancak Sarı Lacivertli ekipte sezonun en skorer iki ismi Muriqi ve Kruse sakatlıkları sebebiyle yoklar. Hasan Ali Kaldırım da cezalı! Fenerbahçe’nin hücumda bir kez daha aksaması muhtemel. Kayserispor’da da Campanharo ve Henrique cezalı. Özellikle Henrique’nin yokluğunda skor yükü tamamen Mesanovic’e kaldı. Saraçoğlu’ndaki seyircisiz karşılaşmada temponun ve keyifli futbolun aksine ben düşük skorlu bir maç beklentim var. Hatta riski minimuma indirip 4.5 altı tercihini banko kuponlar için tavsiye edebilirim.



