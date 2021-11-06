Fenerbahçe - Kayserispor CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp'i deplasmanda 3-0'la geçen Fenerbahçe Kayserispor maçıyla Süper Lig 'e dönüyor. Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden Fenerbahçe rakibini yenerek kötü gidişini durdurmak istiyor. Kayserispor ise deplasmanda galibiyet arıyor. Fenerbahçe-Kayserispor maçı başladı.

Maçtan önemli dakikalar

Fenerbahçe-Kayserispor maçı başladı.

6. dakikada inanılmaz bir pozsiyon yaşandı. Min-Jae ile kaleci Berke arasında yaşanan anlaşmazlığı iyi değerlendiren Gavranovic Berke'yi geçip sol kanattan boş kaleye vuruşunu yaptı ama top yan ağlarda kaldı.

Fenerbahçe - Kayserispor maçı 11'leri:

Fenerbahçe: Berke, Atilla, Kim Min-Jae, Tisserand, Ferdi, Nazım, Mert Hakan, Zajc, İrfan Can, Meyer, Berisha

Kayserispor: Lung, Carole, Hosseini, Kolovetsios, Ramazan, İbrahim, Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic

Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Dört isim kart ceza sınırında

Fenerbahçe'de Yukatel Kayserispor karşılaşması öncesinde 4 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı bulunan oyunculardan Filip Novak, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan ve karşılaşmada forma giymesi beklenmeyen Luiz Gustavo da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



