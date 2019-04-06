Fenerbahçe, Kayseri Basketbol deplasmanında kazandı: 58-76

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol’u 76-58 yendi.

06 Nisan 2019, Cumartesi 21:37
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Fenerbahçe, Kayseri Basketbol deplasmanında kazandı: 58-76

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol’u 76-58 yendi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Bellona Kayseri Basketbol: 58 - Fenerbahçe: 76

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Orkun Yurtdaş, Ahmet Taner İbin, Sedef Yarıcı

Bellona Kayseri Basketbol: Miljkovic 14, Ezgi Manlacı, Meryem Gültekin 5, Gamze Takmaz, Ivankovic 15, Gizem Sezer, Melike Tuğba Oral, Ibekwe 24

Fenerbahçe: Ayşe Cora 5, Merve Arı, Birsel Vardarlı Demirmen 7, Plum 20, Verameyenka 2, Tuğçe Canıtez 13, Tilbe Şenyürek 2, Özge Yavaş 4, Zandalasini 9, Esra Ural Topuz 4, Stokes 10

1. Periyot: 8-8

Devre: 29-28

3. Periyot: 39-56

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