Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, sezon başında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Kayla McBride'a kavuşuyor. McBride'ın İstanbul'a geldiği ve sağlık testlerinin ardından forma giymeye başlayacağı aktarılıyor.
Fenerbahçe Öznur Kablo'da yeni transferler sezona oldukça iyi başlarlarken son olarak takıma katılan isimlerden Jasmine Thomas da performansıyla fark yaratmıştı. 18'inde İstanbul'a uçtuğuna yönelik bir paylaşım yapan McBride'ın da kısa süre içerisinde forma giymeye başlaması bekleniyor.