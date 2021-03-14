Fenerbahçe Kaptanı Gökhan Gönül, Gençlerbirliği maçının 44. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Nazım Sangare'ye bıraksa da karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti. Kanarya, 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1 mağlup ayrılınca tecrübeli futbolcu adeta yıkıldı.

Ülker Stadı'ndaki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ağır yara alırken Gökhan Gönül, 90 dakikanın sona ermesinin ardından tek başına kulübede oturdu. Moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlenen 36 yaşındaki sağ bek, bir süre sona içeriye doğru hareket etti.

Murat Akbaş / Ülker Stadı







