Fenerbahçe - Kasımpaşa VAR hakemi Fırat Aydınus

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdinç Sezertam yapacak.

Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Fırat Aydınus oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Suat Arslanboğa yer alacak.

(İHA)

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