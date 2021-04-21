Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 36. haftasını maç yapmadan geçiren Fenerbahçe, 37. haftada Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Futbol A Takımı Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertliler, 2 grup halinde pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Gökhan Gönül bireysel çalışırken; Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti’nin tedavisine devam edildi.

Bu arada idman öncesinde genç kaleci Ertuğrul Çetin’in doğum günü kutlandı. Tebrikleri kabul eden Ertuğrul, bu jestten dolayı teknik heyet ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.