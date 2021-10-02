Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının biletleri bugün genel satışta

Fenerbahçe 'nin yarın Kasımpaşa ile Ülker Stadı'nda oynayacağı maçın biletleri, çarşamba gününden itibaren geçen sezonun kombine sahipleri öncelikli olmak şartıyla satışa çıkmıştı. Fiyatları 90 TL ile 660 TL arasında değişen biletler, bugün genel satışta olacak. Yönetim, karşılaşmanın başlama saatinin 16.00 olmasının da etkisiyle tribünlerin büyük bölümünün dolmasını umuyor. Bu arada, özel imkanlarla mücadeleyi izleme imkanı sunan Gold, Platin ve Premium ağırlama paketleri de KDV hariç 2 bin 500 TL ile 9 bin TL arasında değişen fiyatlarla alıcı bekliyor.