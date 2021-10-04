Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından geriye kalanlar

Süper Lig ’in 8. haftasında Fenerbahçe , Kasımpaşa'yı konuk etti. Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 16. dakikada Mergim Berisha’nın golüyle öne geçti. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 45 5. dakikada Luiz Gustavo’nun golüyle farkı 2’ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan konuk ekip oldu. 53. dakikada Travnik’in golüne engel olamayan Fenerbahçe, daha sonra üstünlüğü eline aldı ve net pozisyonlar buldu. Yakaladığı fırsatları gole çeviremeyen sarı-lacivertliler, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 19’a çıkaran Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü.

Berisha ve Gustavo siftah yaptı

Fenerbahçe’nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği golcü oyuncu Mergim Berisha, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti. Müsabakanın 16. dakikasında Rossi’den aldığı pasla dönerek etkili bir vuruş yapan Berisha, takımını öne geçiren gole imza attı.

Berisha’nın yanı sıra Luiz Gustavo da bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Brezilyalı tecrübeli orta saha, maçın 45 5. dakikasında rakip fileleri havalandırıp, takımını 2-0 öne geçirdi.

Sarı kartlı Crespo ikinci yarıya çıkamadı

Fenerbahçe’nin yeni transferi Miguel Crespo, Kasımpaşa karşısında ilk yarı sonunda oyundan alındı. Sarı-lacivertli takımla ilk kez bir maça ilk 11’de başlayan Crespo, ikinci yarıda yerini Miha Zajc’a bıraktı. Crespo, müsabakanın 26. dakikasında sarı kart görmüştü.

Rossi göz doldurdu

Fenerbahçe’nin hücum oyuncusu Diego Rossi, oynadığı futbolla göz doldurdu. Maç boyunca sol kanadı oldukça etkili kullanan Rossi, takımının 16 ve 45 5. dakikalarda attığı gollerde son pası veren isim oldu.

Müsabakanın 67. dakikasında yerini Mert Hakan Yandaş’a bırakan Rossi, oyundan çıkarken taraftarlarca ayakta alkışlandı. (AA)