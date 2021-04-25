Fenerbahçe, Süper Lig’in 37. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Son 5 maçından 3 galibiyet 2 beraberlik çıkararak zirve yarışında yeniden söz sahibi olan Fenerbahçe, rakipleri Beşiktaş ile Galatasaray'ın kazandığı haftada fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. Sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı. Fenerbahçe'de 9, Kasımpaşa'da 5 futbolcu kart sınırında yer alıyor. Kanarya'da cezalı duruma düşenler hafta içi deplasmandaki, Paşa'da kart görenler ise hafta sonunda iç sahadaki Alanyaspor sınavında olmayacaklar.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi, tüm detayları haberimizde olacak.

Fenerbahçe - Kasımpaşa muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Tarkan, Bistrovic, Hajradinovic, Varga, Thelin

Düdük Fırat Aydınus'ta

Haftanın son maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus, kariyerinde 5. kez iki takım arasındaki bir karşılaşmada düdük çalacak. Kanarya, Aydınus'un yönettiği ilk iki Kasımpaşa maçından galibiyetlerle ayrılırken, sonraki iki sınavında ise 2016-17'de Kadıköy'de golsüz berabere kaldı, geçen sezon da deplasmanda rakibine 2-0 yenildi.

Emre Belözoğlu'nun takıma inancı tam

Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Kasımpaşa karşılaşmasının önemine dikkat çekip, "Eğer son dört haftadaki çıkışımıza bir anlam kazandırmak istiyorsak, seriyi Kasımpaşa karşısında da sürdürmeliyiz" dedi. Rakibin de ligde kalma savaşı verdiğine vurgu yapan Belözoğlu, "Kalan maçlarımızda hata yapma lüksümüz yok. Hep daha iyi olacağız ve daha fazla sorumluluk alacağız. Takımıma güveniyorum. Kazanıp, yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.

Fenerbahçe'de 9, Kasımpaşa'da 5 futbolcu kart sınırında

Kadıköy'deki zorlu karşılaşma öncesi her iki takımda da sınırda oyuncular yer alıyor. Ancak Fenerbahçe'de bu isimlerin sayısının çokluğu dikkat çekiyor. Bu akşam Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Gökhan Gönül, kart görmeleri halinde hafta içi oynanacak kritik Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecekler.

Şimdiden uyarıldılar

Teknik ekibin özellikle bu futbolcuları, gereksiz yere kart görmemeleri konusunda uyardığı bildirildi. Bu karşılaşmadan sonra hafta içini BAY geçecek olan Kasımpaşa'da da Ramazan, Haddadi, Varga, Brecka ve Tosiç cezalı duruma düşmeleri durumunda, hafta sonu sahalarında oynanacak Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.

Mesut Özil ve Gökhan Gönül dönüyor

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, 4 Mart'ta Kadıköy'de 1-1 berabere sonuçlanan Antalyaspor karşılaşmasında bileğinden sakatlanmıştı. Tedavisi tamamlandıktan sonra takımla idmanlara başlayan Mesut, 2-1 kazanılan Başakşehir karşılaşmasında riske edilmemek adına kadroya alınmamıştı. Artık tüm sıkıntılarını atlatan Mesut'un, tıpkı bu akşam 11'de olması beklenen Gökhan Gönül gibi Kasımpaşa mücadelesinde kadroda yer alacağı belirtiliyor. Fenerbahçe'deki eksikler ise Altay, Sadık ve Perotti olacak.

Fenerbahçe 9 maçtır kaybetmiyor

İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı. Sarı Lacivertliler, bu sezon ayrıca Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda da rakibini 1-0'la geçmişti. Ligde Kanarya, Paşa'yı konuk ettiği son 9 mücadeleyi de kaybetmedi ve bu süreçte 7 galibiyetile 2 beraberlik aldı. Konuk ekip, Kadıköy'deki son zaferini ise Kasım 2009'da 3-1'lik skorla almıştı.

Kasımpaşa'da 5 eksik var

Ligde tehlike hattına yakın olan Kasımpaşa, 4 Nisan'da Beşiktaş'ı 1-0 yendikten sonra çıktığı 4 lig karşılaşmasında 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Deplasmanda da 8 maçtır galip gelemeyen Paşa'da bu akşam, kadro dışı bırakılan Aytaç Kara'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Julian Jeanvier, Yusuf Erdoğan, Armin Hodzic ve Gilbert Koomson da olmayacak.