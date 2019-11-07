Fenerbahçe, Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa ile kendi evinde karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Kayserispor deplasmanında şok bir yenilgi alan ve liderlik şansını kaçıran Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı yenerek zirve yarışından kopmak istemiyor. Son 3 haftada 5 puan toplayan ve çıkışa geçen Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa ise deplasmanda rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de... Ayrıca maçın heyecanı misli.com'da yaşanacak.

Sarı-lacivertliler, ligde üst üste aldığı Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor galibiyetlerinin ardından geçen hafta İstikbal Mobilya Kayserispor’a mağlup olmuştu. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 17 puan ve averajla 4. sırada giriyor.

Fenerbahçe’de 2 eksik

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları devam eden ve son antrenmanlarda özel program uygulanan Adil Rami ile Max Kruse, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Kasımpaşa’da 3 eksik

Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Lacivert-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Mame Thiam ve David Pavelka, sarı-lacivertli takıma karşı forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra Ricardo Quaresma da sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe deplasmanın yer almayacak. Öte yandan Veysel Sarı ile Ramazan Köse, ligin son haftasında BTC Turk Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından yaşanan olaylarda hakaret ve sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle disiplin kuruluna tedbirli olarak sevk edilmişti.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa 33. randevuda

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 33. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 32 maçtan 25’ini Fenerbahçe, 3’ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin lig maçlarındaki 78 golüne, Kasımpaşa 28 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan müsabaka 2-2 tamamlandı. İkinci devre Kasımpaşa’da ise kazanan taraf 3-1’lik skorla Fenerbahçe oldu.

Kasımpaşa 13 maçtır kazanamıyor

Kasımpaşa, Süper Lig’de Fenerbahçe ile yaptığı son 13 maçta galip gelemedi. Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0’lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 13 maçtan 11’ini yitirdi, 2’sinde berabere kaldı.

En farklı skorlar

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1’lik skorlarla elde etti. 2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa’nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı’nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1’lik maç da iki ekip arasındaki 32 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy’de yapılan ve Fenerbahçe’nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013’te kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı. Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup’ta hem de Final Grubu’nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

Kasımpaşa’nın 14 maçta golü yok

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 32 maçın 14’ünde gol atamadı. Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 18 maçta havalandırabilirken, kalesinde ise sadece 4 maçta gol görmedi.