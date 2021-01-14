Sezona çifte şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, ligde işleri yoluna koydu. Peş peşe gelen Başakşehir, Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor galibiyetleriyle, Erol Bulut ve öğrencilerinin zirveye ortak olmasını sağladı. Gözler şimdi diğer kulvara, Ziraat Türkiye Kupası’na çevrildi. Sarı-Lacivertliler, çeyrek final bileti için Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Erol Bulut, kupada geniş kadronun avantajını kullanmayı planlıyor. Bu doğrultuda bazı bölgelerde rotasyona gidilmesi bekleniyor. Stoperde Serdar ve Lemos’un 11’e dönmesi muhtemel. Sağ bekte genç Uğur Kaan şans bulabilir. Cisse ve Samatta da bugün 11’de başlayabilir.









Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabaka, ATV'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Fenerbahçe - Kasımpaşa muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Uğur Kaan, Serdar, Lemos, Caner, Gustavo, Ozan, Samatta, Mert Hakan, Ferdi, Cisse

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Luckassen, Eren, Aytaç, Sadiku, Yusuf, Hodzic, Varga, Thelin

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

Fenerbahçe, 6 kez şampiyonluk yaşadığı kupada bu sezon 4. turdan itibaren mücadele etti. Sarı-lacivertliler, bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup etti. Beşinci turda aynı ligden Karacabey Belediyespor ile eşleşen Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Kupaya 4. turdan dahil olan Kasımpaşa ise sırasıyla Anagold 24Erzincanspor (3-0) ve Muğlaspor'u (5-0) saf dışı bıraktı.