Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 17.30’da ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından idman çift kale maçla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, maç saatini beklemeye başladı. Yarın akşam Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak müsabaka saat 20.30’da başlayacak.