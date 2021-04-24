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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 37. hafta kapanış maçında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

24 Nisan 2021, Cumartesi 19:52 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 17.30’da ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından idman çift kale maçla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, maç saatini beklemeye başladı. Yarın akşam Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak müsabaka saat 20.30’da başlayacak.

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