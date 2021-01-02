Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, dar alanda çift kale maç yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Filip Novak, Mame Thiam ve Mauricio Lemos takımla çalışırken, Ferdi Kadıoğlu ise takımdan ayrı bireysel çalıştı. Tolga Ciğerci’nin de tedavisine devam edildi.

İSTANBUL (İHA) -