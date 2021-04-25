Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı (CANLI)

Fenerbahçe, Süper Lig’in 37. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Son 5 maçından 3 galibiyet 2 beraberlik çıkararak zirve yarışında yeniden söz sahibi olan Fenerbahçe, rakipleri Beşiktaş ile Galatasaray'ın kazandığı haftada fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. Sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı. Fenerbahçe'de 9, Kasımpaşa'da 5 futbolcu kart sınırında yer alıyor. Kanarya'da cezalı duruma düşenler hafta içi deplasmandaki, Paşa'da kart görenler ise hafta sonunda iç sahadaki Alanyaspor sınavında olmayacaklar. Maçta ilk düdük çaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5' Kasımpaşa etkili geldi. Sağ kanattan Hadergjonaj ceza sahasına ortasını gönderdi, içeride Thelin kafa vuruşunu yaptı top savunmaya da çarparak üstten kornere çıktı.

9' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sol kanattan Caner Erkin, ceza sahası yayının üstündeki Valencia'ya yerden pasını attı. Valencia şutunu attı, kaleci Ertuğrul topu çıkardı.

11' Fenerbahçe bir kez daha tehlikeli geldi. Ozan Tufan, Valencia ile verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan milli futbolcu şutunu attı, kaleciyi geçen topu Hadergjonaj çıkardı.

13' Sarı lacivertliler ataklarını sıklaştırdı. Pelkas, Valencia ile paslaşarak ceza sahasına sağ çaprazdan girdi. Yunan futbolcu topu önüne alıp şutunu çıkardı ancak Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul gole izin vermedi.

GOL | 15' Sağ kanattan Caner Erkin, ceza sahasına ortasını gönderdi. İçeride bulanan Valencia, kaleci Ertuğrul'dan önce davranarak kafasını vurdu ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

GOL | 21' Kasımpaşa, Hajredinojic'in golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Kaleci Harun'e atılan geri pası tecrübeli kaleci uzaklaştırmak istedi ancak top kısa düştü ve Hajredinovic topu önünde buldu. Kasımpaşa'nın 10 numarası topu kontrol edip şutunu çekti ve takımına eşitliği getirdi.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 11'leri:

Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia

Yedekler: Ertuğrul, Cisse, Samatta, Ferdi, Gustavo, Tisserand, Thiam, Sinan, Novak, Gökhan

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Hajradinovic, Koomson Varga, Thelin

Yedekler: Ramazan, Tosic, Feyzi, Eren, Doğucan, Drinkwater, Tarkan, Hasan, Anıl, Yasin.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi, tüm detayları haberimizde olacak.

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