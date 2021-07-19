Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (FB-Kasımpaşa) maçı hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe, 2. hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta Csikszereda'yı 2-0'la geçen Vitor Pereira'nın öğrencileri, Kasımpaşa'yı da mağlup edip moral depolamak istiyor. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını canlı ve naklen takip etmek isteyen Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor, Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (FB-Kasımpaşa) maçı hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde.
vvvvFenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Topuk Yaylası’nda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile oynamış ve 2-0 kazanmıştı. Sarı-Lacivertliler, ikinci provasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Vitor Pereira, Csikszereda mücadelesinde her iki devrede iki farklı kadro tercih etmiş, Milli Takım ’da görev yaptıkları için kampa geç katılan oyunculara şans vermemişti. Portekizli çalıştırıcının bugün as takıma yakın bir kadro kullanması bekleniyor.
Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (FB-Kasımpaşa) maçı hangi kanalda?
Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde oynanacak Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı, bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Fenerbahçe Youtube kanalından canlı yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın ilk 11'leri belli oldu
Fenerbahçe: Berke, Caulker, Lemos, Attila, Nazım, Ozan, Jose Sosa, Ferdi, İrfan Can, Sinan, Samatta
Kasımpaşa: Harun, Tarkan, Brecka, Feyzi, Mortadha, Tırpan, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Yusuf, Varga
22-30 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya’nın Bled bölgesine gidecek olan Fenerbahçe burada 3 hazırlık maçı yapacak.
Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı:
24 Temmuz Cumartesi / Saat: 18.00 / Fenerbahçe - Udinese
27 Temmuz Salı / Saat: 18.00 / Fenerbahçe - Tabir Sezana
30 Temmuz Cuma / Saat: 17.00 / Fenerbahçe - Al-Hilal