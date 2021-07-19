vvvvFenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Topuk Yaylası’nda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile oynamış ve 2-0 kazanmıştı. Sarı-Lacivertliler, ikinci provasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Vitor Pereira, Csikszereda mücadelesinde her iki devrede iki farklı kadro tercih etmiş, Milli Takım ’da görev yaptıkları için kampa geç katılan oyunculara şans vermemişti. Portekizli çalıştırıcının bugün as takıma yakın bir kadro kullanması bekleniyor.

Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (FB-Kasımpaşa) maçı hangi kanalda?

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde oynanacak Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı, bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Fenerbahçe Youtube kanalından canlı yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe: Berke, Caulker, Lemos, Attila, Nazım, Ozan, Jose Sosa, Ferdi, İrfan Can, Sinan, Samatta

Kasımpaşa: Harun, Tarkan, Brecka, Feyzi, Mortadha, Tırpan, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Yusuf, Varga





22-30 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya’nın Bled bölgesine gidecek olan Fenerbahçe burada 3 hazırlık maçı yapacak.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı:

24 Temmuz Cumartesi / Saat: 18.00 / Fenerbahçe - Udinese

27 Temmuz Salı / Saat: 18.00 / Fenerbahçe - Tabir Sezana

30 Temmuz Cuma / Saat: 17.00 / Fenerbahçe - Al-Hilal