Fenerbahçe, Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Geçen hafta Kayserispor'a kaybeden ve ağır yara alan Kanarya, taraftarı önünde 3 puna ulaşıp maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Fenerbahçe Max Kruse ve Emre Belözoğlu sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta forma giyemiyor. Kasımpaşa'da ise kart cezalısı Veysel Sarı kadroda bulunmuyor.

Ülker Stadı’nda oynanan ve saat 20.30’da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın canlı skor takibi ve detaylar haberimizde.

İlk düdük çaldı ve mücadele başladı

3. dakikada Victor Moses, Karim Hafez'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

Muriç penaltıda hata yapmadı

Mücadele çok hızlı başladı. Kasımpaşa'nın kullandığı kornerde Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdığı top desteğe gelen Vedat Muriç'e geldi. Kosovalı'nın pasında topla buluşan Moses, bir anda hızlandı ve Paşa'nın yarı sahasına kadar geldi. Moses'ın pasında topla buluşan Ozan'ı Hajradinovic düşürünce hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Vedat Muriç, topu ağlarla buluşturdu ve bu sezonki 6. golünü attı.

Kasımpaşa, 13. dakikada tehlikeli geldi. Yusuf Erdoğan'ın pasında topla buluşan Aytaç Kara, ceza sahasının hemen önünden sert bir şut gönderdi, top direğin hemen yanından auta çıktı.

14'te Fenerbahçe etkili geldi. Hasan Ali'nin ceza sahasına gönderdiği topu Kasımpaşa savunması kafayla uzaklaştırmak istedi. Garry Rodrigues, önünde kalan topa vuruşunu yaptı. Kaleci Fatih Öztürk topun sahibi oldu.

17. dakikada Tolga Ciğerci'nin kullandığı köşe vuruşunda Vedat Muriç, Kasımpaşa savunmasından sıyrıldı ve kafa vuruşunu yaptı. Fatih'i geçen top az farkla auta çıktı.

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Fenerbahçe - Kasımpaşa maçından notlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa karşında takımının ilk 11’inde tek değişikliğe gitti.

Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmada Ersun Yanal, geçen hafta 1-0 yenildikleri İstikbal Mobilya Kayserispor maçına göre kadrosunda zorunlu bir değişiklik yaptı. Yanal, sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu’nun yerine Tolga Ciğerci’ye ilk 11’de şans verdi.

Kalede Altay Bayındır’ı görevlendiren Yanal, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Zanka, Serdar Aziz ve Hasan Ali Kaldırım’dan kurdu. Orta sahanın ortasında Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci ve Ozan Tufan görev yaparken, kanatlarda Victor Moses ile Garry Rodrigues forma giydi. Sarı-lacivertlilerin ileri ucunda ise Vedat Muric oynadı.

Emre Belözoğlu yetişmedi

Fenerbahçe’de kaptan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemedi.

Son yapılan antrenmana sağ kasığındaki birinci derece zorlanma nedeniyle katılamayan Emre, Kasımpaşa maçına yetişemedi.

Ligde 6 hafta sonra sakatlığı nedeniyle oynayamayan Emre, bu sezon ikinci kez maç kaçırmış oldu.

Sarı-lacivertlilerde Max Kruse ve Adil Rami de sakatlıkları nedeniyle bu hafta da maç kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe’de 19 yaş altı takımında kırmızı kart görmesi nedeniyle cezalı olan Ferdi Kadıoğlu da kadroya alınamadı.

Atatürk’ün ölüm yıl dönümü unutulmadı

Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 81. yılında andı.

Sarı-lacivertli futbolcular, sahaya üzerinde Atatürk’ün portresinin yer aldığı "Sonsuz özlemle, ebediyete dek kalbimizde..." yazılı pankartla çıktı.

- Kasımpaşa’da dört önemli eksik

Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısına dört önemli futbolcusundan yoksun çıktı.

Lacivert-beyazlılarda sarı kart cezalısı Ricardo Quaresma, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 3 maç men cezası alan kaptan Veysel Sarı ile sakatlıkları devam eden Mame Thiam ve David Pavelka, kadroda bulunmadı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor’la 2-2 berabere kaldıkları maçın ilk 11’inden ise 4 değişiklik yaptı. Geçen hafta ilk 11’de oynayan Quaresma ve Veysel Sarı cezaları nedeniyle kadroda yer almazken, Mustafa Pektemek ile kaleci Ramazan Köse yedek kulübesinde oturdu. Bu oyuncuların yerine Kemal Özdeş, kaleci Fatih Öztürk, Jorge Fernandes, Yusuf Erdoğan ve Abdul Rahman Khalili’yi ilk 11’de oynattı.