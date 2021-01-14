Fenerbahçe - Kasımpaşa Canlı

Sezona çifte şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, ligde işleri yoluna koydu. Peş peşe gelen Başakşehir, Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor galibiyetleriyle, Erol Bulut ve öğrencilerinin zirveye ortak olmasını sağladı. Gözler şimdi diğer kulvara, Ziraat Türkiye Kupası’na çevrildi. Sarı-Lacivertliler, çeyrek final bileti için Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor.

Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor

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Fenerbahçe - Kasımpaşa ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Harun, Caner, Lemos, Serdar, Nazım, Gustavo, Sinan, Ferdi, Mert Hakan, Cisse, Samatta

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Eren, Doğukan, Aytaç, Varga, Yusuf, Hodzic, Thelin





MAÇ BAŞLADI

2.dakikada sol kanattan Luiz Gustavo ortaladı savunma topu uzaklaştırdı

6.dakikada kaleyi çaprazdan gören bir noktadan serbest vuruşu Caner Erkin kullandı şutu üstten auta gitti

11.dakikada sağ kanattan Varga sert ortaladı kaleye paralel giden topa takım arkadaşları dokunamadı

12.dakikada sol kanattan gelen ortaya Hodzic kafayı vurdu top auta gitti

İLK POZİSYON! 14.dakikada sağ kanattan Varga yerden oynadı uygun durumda Hodzic bekletmeden vurdu şutu auta gitti

SARI KART! 16.dakikada Samatta orta sahada yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

BİR POZİSYON DAHA! 17.dakikada sağ kanattan Yusuf Erdoğan serbest vuruşu kullandı ortasına uygun durumda Hodzic kafayı vurdu ancak şutu auta gitti

23.dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Sinan Gümüş bekletmeden vurdu şutu savunmadan sekip kornere gitti

NET POZİSYON! 25.dakikada sol kanattan gelen ortada savunmanın iyi uzaklaştıramadığı topu alan Sinan hemen vurdu kaleci Ertuğrul topu çıkardı

27.dakikada Aytaç ceza sahası dışından vurdu kaleci Harun topu çıkardı ardından Thelin hamle yaptı Harun bir kez daha müdahele etti ve tehlikeli bölgeden top uzaklaştı

SARI KART! 35.dakikada Caner Erkin itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü

37.dakikada Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sakatlandı. Kenara gelen Sinan Gümüş, oyuna dizlikle devam ediyor

39.dakikada Hodzic sağ tarafta kale sahasına çevirdi ancak pası doğrudan dışarı gitti

NET FIRSAT! 44.dakikada Aytaç Kara ceza sahası içinde uygun durumda ayağının dışı ile vurdu şutu az farkla auta gitti

45.dakikada Nazım Sangare ceza sahası yayından vurdu şutu kalecide kaldı

İlk yarı golsüz berabere bitti

İkinci yarı başladı. Fenerbahçe'de devre arasında Sinan Gümüş çıktı Thiam girdi

GOL! 51.dakikada Fenerbahçe Samatta'nın golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Caner Erkin ortaladı kale sahasında Samatta kafayla golü attı

HODZIC GOLE YAKLAŞTI! 57.dakikada sol kanattan Yusuf ortaladı kaleci Harun boşa çıktı seken topa Hodzic vurdu şutu savunmaya çarpıp kornere gitti











