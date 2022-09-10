Fenerbahçe, kasasına 131 milyon 280 bin TL koydu

Fenerbahçe , bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda başladı. Buradan elenince Avrupa Ligi’ne geçti. 3. Ön eleme turunda Slovacko’yu, PlayOff’ta ise Austria Wien’i eleyen temsilcimiz, gruplara kalmayı başardı. Sarı-Lacivertliler, B Grubu’ndaki ilk karşılaşmada da Dinamo Kiev’i 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe, şu ana kadar oynadığı Avrupa Kupası maçlarının ardından kasasına tam 7 milyon 160 bin Euro, yani 131 milyon 280 bin TL koydu. Gruplarda galibiyet başına 630 bin Euro, beraberliğe ise 210 bin Euro veriliyor. Grup lideri 1.6 milyon Euro, ikincisi ise 1 milyon Euro ödül alacak.







