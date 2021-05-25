Fenerbahçe Karşıyaka karşısında seride öne geçti

Karşılaşmanın ilk dakikasını 4-3 üstün geçen rakibi karşısında 7-0’lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, üçüncü dakikayı 10-4 üstün geçti. Semih Erden’in basketiyle periyodun son 2 dakikasına 16-11 önde giren Pınar Karşıyaka, periyodu 18-14 önde bitirdi. İkinci periyotta Ali Muhammed’in 3 sayılık basketine rağmen Morgan’la etkinliğini sürdüren ev sahibi ekip, 15. dakikada farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 24-17. Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 29-23 üstün gitti. İkinci yarıya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, periyodu 47-42 üstün tamamladı. Son periyotta da etkili oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, müsabakadan 67-62 galip ayrıldı. Eşleşmede 2-1 öne geçen Fenerbahçe Beko, yarın 19.30 Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki müsabakayı kazandığı takdirde finalde Anadolu Efes’in rakibi olacak. Aksi takdirde finale yükselecek son ekip İstanbul’da oynanacak karşılaşmayla belirlenecek.