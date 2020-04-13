Fenerbahçe kararını verdi! İşte Hasan Ali Kaldırım'a yapılacak telif
Son dakika haberi... Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım ile masaya oturmaya hazırlanıyor… Alınan bilgilere göre yönetim, bu sezon 1.8 milyon Euro kazanan milli futbolcuya 1.2 milyon Euro'dan 3 yıllık yeni sözleşme önerecek.
İç transfer görüşmelerine henüz başlamayan Fenerbahçe, Hasan Ali ile masaya oturmaya hazırlanıyor… Alınan bilgilere göre yönetim, bu sezon 1.8 milyon Euro kazanan milli futbolcuya 1.2 milyon Euro'dan 3 yıllık yeni sözleşme önerecek.
Takvim'de yer alan habere göre Sarı-Lacivertliler yükselen döviz kuru ve yaşanan kriz nedeniyle böyle bir karar aldı. Yönetimin Hasan Ali'nin maaşını düşürmesinde, bu sezon sakatlıklar nedeniyle takımına katkı yapamamasının da önemli bir etken olduğu öğrenildi.