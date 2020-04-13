İç transfer görüşmelerine henüz başlamayan Fenerbahçe, Hasan Ali ile masaya oturmaya hazırlanıyor… Alınan bilgilere göre yönetim, bu sezon 1.8 milyon Euro kazanan milli futbolcuya 1.2 milyon Euro'dan 3 yıllık yeni sözleşme önerecek.

Takvim'de yer alan habere göre Sarı-Lacivertliler yükselen döviz kuru ve yaşanan kriz nedeniyle böyle bir karar aldı. Yönetimin Hasan Ali'nin maaşını düşürmesinde, bu sezon sakatlıklar nedeniyle takımına katkı yapamamasının da önemli bir etken olduğu öğrenildi.