Fenerbahçe, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig ’in 37. haftasında sahasında Karagümrük'le kapışacak olan Fenerbahçe maçı hazırlıklarına, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla start verdi.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde bir bölümü basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan futbolcular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla idmanı sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-Lacivertliler'de sakatlıklarını atlatan Serdar Aziz, Atilla Szalai ve Bright Osayi Samuel takımla çalıştı.

Fenerbahçe, Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

İSTANBUL (İHA)



