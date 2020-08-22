Fenerbahçe - Karagümrük maç sonucu: 2-2

Fenerbahçe, 2. hazırlık maçında Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'le Topuk Yaylası Kampı'nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sahaya kaptan olarak çıktı.

5. dakikada Karagümrük, Alassane Ndao'nun golüyle 1-0 öne geçti.

7. dakikada Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın penaltıdan attığı golle 1-1 eşitliği yakaladı.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

47. dakikada Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın golüyle 2-1 öne geçti.

Fenerbahçe'de oyundan çıkan Gökhan Gönül'ün yerine kaptanlık pazubendini Caner Erkin taktı.

78. dakikada Karagümrük, Alassane Ndao'un golüyle 2-2'lik eşitliği yakaladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

Muriç kadroda yok

Fenerbahçe’de İtalya’nın Lazio takımına transferi gündemde olan Vedat Muric, Fatih Karagümrük ile yapılan hazırlık maçının kadrosuna alınmadı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Muric’in sakatlığını bulunduğu ifade edildi.

Fenerbahçe’de Fatih Karagümrük maçının kadrosunda, Muric’in yanı sıra Nabil Dirar ve Tolgay Arslan sakatlığı sebebiyle alınmadı. Yeni transferler Filip Novak ve Sinan Gümüş ise antrenman eksikliği nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe, bu oyuncuların dışında mücadelede, kampta bulunmayan Jose Sosa, Allahyar Sayyadmanesh ve Tolga Ciğerci’den yararlanamadı.