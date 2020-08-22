Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde ilk hazırlık maçını İstanbulspor ile oynamış ve Serdar Aziz, Vedat Muriç, Alper Potuk ile Mevlüt Erdinç'in attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrılmıştı. Yeni transferler, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş maçta forma giyerken, Sarı Lacivertli ekip ilk maçında rahat bir skor almayı başarmıştı.. Fenerbahçe, bugün ikinci hazırlık maçına çıkacak. Rakip, Süper Lig’in yeni takımlarından Karagümrük. Filip Novak ve Mame Thiam'ın da Fenerbahçe formasını ilk kez Karagümrük'e karşı giymesi bekleniyor. Topuk Yaylası kampı'nda ilk hazırlık maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik patron Erol Bulut, oyuncularını analiz etme açısından önemli bir fırsat yakalamış olacak.

Fenerbahçe - Karagümrük hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 17.00’de Topuk Yaylası’nda oynanacak mücadele, Fenerbahçe’nin Youtube kanalından naklen yayınlanacak. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Fenerbahçe'de kilit nokta aile ortamı

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren sarı-lacivertlilerde tempo bir hayli yüksek. Özellikle taktik antrenmanlarda oynanan çift kale maçlarda kıran kırana mücadele sergileyen futbolcular; teknik heyet ve yönetimden de tam not alıyor. Sıkı çalışmadan memnun olan oyuncuların, yeni sezon öncesi bu derece temponun takıma artı yönde katkı yapacağını vurguladıkları öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerde yeni sezon için parola da 'aile ortamı' olarak belirlenmiş durumda. Takımdaki yoğun çalışma temposuna aile, arkadaşlık ve güven ortamı eklenince başarının da sezon sonunda geleceği düşüncesi tüm ekibe hakim. Fenerbahçeli oyuncular tüm sosyal aktivitelere birlikte katılıp, beraber vakit geçirirken, sohbet ediyor, eğlenceli anlar yaşayıyor ve günün yorgunluğunu atıyor. Aile ortamının en büyük göstergelerinden olan bu tablo, kamp fotoğraflarında ve kulübün sosyal medya içeriklerinde de açıkça görülüyor.

Beklenen ayrılık: Alper Potuk gitti

Fenerbahçe’de beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-Lacivertliler’den yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşılarak Alper Potuk’un sözleşmesinin fesh edildiği duyuruldu. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2013 yılında 7 milyon 250 bin Euro (62.6 milyon TL) karşılığında Eskişehir’den transfer edilmişti. Alper, Sarı-Lacivretli formayla 214 resmi maçta 17 gol atıp, 28 asist yaptı.

Testlerde sıkıntı yok

Fenerbahçe’de koronavirüs salgını nedeniyle belli aralıklarla PRC testleri yapılıyor. Futbolcular, teknik ekip ve çalışanlar son olarak önceki gün örnek vermişti. Dün test sonuçları belli oldu ve kimsede virüse rastlanmadı. Topuk Yaylası’nda huzurlu ve izole bir ortamda çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, bu haberle rahat bir nefes aldı.

Altay Bayındır: Şampiyonluğu herkes çok özledi

Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Topuk Yaylası Tesisleri’nde FB TV’ye konuşan Altay, “Sezonu en iyi şekilde geçirip, beklediğimiz sonuçlara hep beraber ulaşırız. Şampiyonluğu herkes çok özledi. Erol hoca müthiş bir insan. Oyunculara karşı tutumu, saha içi ve saha dışı konuşmaları gayet olumlu yönde” dedi.