Fenerbahçe - Karagümrük (CANLI)

Fenerbahçe, milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek adına yoğun tempolu idman programı ve hazırlık maçı ayarlamıştı. Tam gaz antrenmanlarına devam eden Fenerbahçe, Dereağzı Tesisleri'nde ligin yeni ve sürpriz takımı Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor

9. dakikada Karagümrük, Sabo'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

24. dakikada Fenerbahçe, Cisse'nin attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

42. dakikada Fenerbahçe, Serhat Ahmetoğlu'nun golüyle 2-1 öne geçti.

45+1. dakikada Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin golüyle skoru 3-1'e taşıdı.

Fenerbahçe ilk yarıyı 3-1 önde kapattı.

80. dakikada Karagümrük, Alparslan Erdem'in golüyle skoru 3-2'ye getirdi.

85. dakikada Karagümrük, Sobiech'in golüyle 3-3'lük eşitliği yakaladı.





Karşılaşma, Sarı- Lacivertliler'in Youtube Kanalı'ndan canlı yayınlanıyor.

15 futbolcusundan yoksun Bulut bu karşılaşmada ülke milli takımlarına giden 11, sakatlıkları devam eden 4 futbolcusundan yoksun bir kadro sahaya sürecek. Ligde fazla forma şansı bulamayan isimlere şans verecek olan genç hoca geniş kadroya da altyapıdan oyuncuları takviye etmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'nin 11'i: Harun, Serhat, Lemos, Sadık, Mikael Askarov, Luiz Gustavo, Mert Hakan, Perotti, Sinan, Ademi, Cisse

Karagümrük'ün 11'i: Aykut, Alparslan, Koray, Fatih, Sabo, Biglia, Zeki, Ramazan, Jimmy, Aatif, Mevlüt.