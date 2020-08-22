Fenerbahçe - Karagümrük (CANLI)

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde ilk hazırlık maçını İstanbulspor ile oynamış ve Serdar Aziz, Vedat Muriç, Alper Potuk ile Mevlüt Erdinç'in attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrılmıştı. Yeni transferler, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş maçta forma giyerken, Sarı Lacivertli ekip ilk maçında rahat bir skor almayı başarmıştı. Fenerbahçe, bugün ikinci hazırlık maçına çıktı. Rakip, Süper Lig’in yeni takımlarından Karagümrük. Topuk Yaylası kampı'nda ilk hazırlık maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik patron Erol Bulut, oyuncularını analiz etme açısından önemli bir fırsat yakalamış olacak.

Maç Başladı

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sahaya kaptan olarak çıktı.

5. dakikada Karagümrük, Alassane Ndao'nun golüyle 1-0 öne geçti.

7. dakikada Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın penaltıdan attığı golle 1-1 eşitliği yakaladı.

Fenerbahçe'nin 11'i: Harun Tekin, Caner, Serdar, Zanka, Sadık, Gökhan Gönül, Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan, Garry Rodrigues, Mame Thiam

Yedekler: Altay, Murat, Cenk, Oğuz Kağan, Jailson, Deniz, Zajc, Ferdi, Frey, Ömer Faruk

Fenerbahçe - Karagümrük hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Topuk Yaylası’nda oynanan mücadele, Fenerbahçe’nin Youtube kanalından naklen yayınlanıyor. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.

Muriç kadroda yok

Fenerbahçe’de İtalya’nın Lazio takımına transferi gündemde olan Vedat Muric, Fatih Karagümrük ile yapılan hazırlık maçının kadrosuna alınmadı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Muric’in sakatlığını bulunduğu ifade edildi.

Fenerbahçe’de Fatih Karagümrük maçının kadrosunda, Muric’in yanı sıra Nabil Dirar ve Tolgay Arslan sakatlığı sebebiyle alınmadı. Yeni transferler Filip Novak ve Sinan Gümüş ise antrenman eksikliği nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe, bu oyuncuların dışında mücadelede, kampta bulunmayan Jose Sosa, Allahyar Sayyadmanesh ve Tolga Ciğerci’den yararlanamadı.



