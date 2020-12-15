Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı hangi kanalda? (İLK 11)
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında yarın Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Karacabey Belediyespor'u konuk edecek Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli olurken son dönemin tartışılan ismi Jose Sosa kendisine ilk 112de yer buldu. Sarı Lacivertliler'de genç orta saha Ömer Faruk Beyaz da ilk 11'de. Gol ayağı ise Mame Thiam... Peki, Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig'de kendi sahasında oynadığı üç maçı da kaybeden Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Karacabey Belediyespor'u konuk edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu turda karşılaşmayı kazanan ekip, adını son 16 takım arasına yazdıracak. Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un, Karacabey Belediyespor maçında fazla forma şansı bulamayan futbolculara görev vermesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin Karacabey Belediyespor maçı ilk 11'i:
Altay Bayındır; Nazım Sangare, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Novak; Sosa, Luiz Gustavo; Mert Hakan Yandaş, Ömer Faruk Beyaz, Pelkas; Thiam.
Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı hangi kanalda?
Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek. Mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu turda karşılaşmayı kazanan ekip, adını son 16 takım arasına yazdıracak.
Sarı-lacivertli takım, kupaya bu sezon 4. turdan dahil oldu. Fenerbahçe, bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek saf dışı bıraktı.
Karacabey Belediyespor ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turdan itibaren mücadele etti. Bu turda aynı ligde mücadele ettiği Ergene Velimeşespor'u eleyen Bursa temsilcisi, 4. turda ise büyük bir sürprize imza attı. Karacabey Belediyespor, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'a penaltı atışları sonucu üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un, Karacabey Belediyespor maçında fazla forma şansı bulamayan futbolculara görev vermesi bekleniyor.