Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ederken bu görev için Sarı - Lacivertli taraftarların aklındaki isimlerden birisi de kaptan Emre Belözoğlu oldu. Belözoğlu, teknik direktörlük iddialarından kariyer hedeflerine, şampiyonluk yarışında desteklediği takımdan Fenerbahçe olarak hedeflerine kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu, kariyer hedefleriyle ilgili olarak ''Yıllardır bir tecrübemiz oluştu. Neredeyse 23. senem. Böyle düşündüğünüzde o tecrübeyi bir şekilde ait hissettiğiniz futbola aktarmak istiyorsunuz. Önümüzdeki sene futbolun benim için biteceği gerçeğiyle karşı karşıyayım. Bitmesi gerekiyor diye düşünüyorum, yorucu bir süreç oldu. Ama hiç dinlenmeden futbol sonrasına kendimi hazırlamaya çalışıyorum.'' dedi.

Teknik direktörlük iddialarına yanıt veren Belözoğlu, 'Bu karantina sürecinde de çok şey düşündüm. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe’nin yönetsel anlamda kadrosunda olacağım gibi duruyor şu an. Benim de hayalim sahanın içinde olmak, iyi bir teknik adam olmak. Ama bunun için bir zaman gerekiyor. Mevcut sistemde kulübüme belki başka pozisyonda yardımcı olma durumum ortaya çıkacak, daha netleşmese de her şey. Elimden geldiğinde bu süreci Fenerbahçe içinde geçirip doğru yapılanma ile beraber yine Fenerbahçe’nin geleceğine hizmet etmek istiyorum. ' dedi.

Şampiyonluk yarışında desteklediği takımı açıklayan Emre Belözoğlu, 'İnşallah herkes sezonu sağlıklı bir şekilde bitirsin. Bizim adımıza şampiyonluk biraz zor gibi görünüyor. Türkiye Kupası daha gerçekçi bir hedef. İnşallah sezon sonunda bu kupayı biz kazanırız. Şampiyonluğu da inşallah Okan Abi ile Başakşehir kazanır. Benim de en büyük isteğim bu. Bu olursa tadından yenmez. ' sözlerini kaydetti.