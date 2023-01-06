Sarı-Lacivertliler'in kaptanı Eda Erdem Dündar rahatsızlandı. Ateş ve öksürük şikayetiyle özel bir hastaneye giderek muayene olan 35 yaşındaki voleybolcuda yapılan tetkikler ve görüntülemeler sonrasında viral pnömoni (viral zatürre) tespit edildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Opet'ten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Oper Kadın Voleybol Takımı Kaptanımız Eda Erdem Dündar ateş ve öksürük şikayetiyle Altunizade Acıbadem Hastanesi’nde muayene edilmiştir. Sporcumuzda yapılan tetkikler ve görüntülemeler sonrasında viral pnömoni (viral zatürre) tespit edilmiştir. Sporcumuzun yatışı yapılarak tedavisine başlanmış ve takibi devam etmektedir. Kaptanımıza geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz" denilmişti

EDA'DAN AÇIKLAMA

Milli voleybolcudan son sağlık durumuyla ilgili müjdeli haber geldi. Eda yaptığı açıklamada; "Geçmiş olsun dilekleriniz, gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkürler. Her şey yolunda ve bir an önce idmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.