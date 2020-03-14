Fenerbahçe kaleye isabetli şut çekemeden maçı tamamladı
Süper Lig'in 26.haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe takımı maçı isabetli şut çekemeden tamamladı. Rakibi yaklaşık 20 dakika 9 kişi oynayan rakibi karşısında kaleyi bulmayan Fenerbahçe mücadeleyi mağlup tamamladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26.haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaştı ve sahadan 1-0 yenik ayrıldı. İlk yarıda hiç şut çekemeyen maçı da isabetli şut çekemeden tamamlayan Fenerbahçe böylece 22.10.2017 tarihinde oynanan Galatasaray maçından beri ilk kez kaleyi bulamadan maçı tamamladı.
Konyaspor ise maçı 8 şut ve 2 isabetli şut ile tamamlarken bir tanesini Harun Tekin çıkardı diğeri ise gol oldu. Fenerbahçe ise 9 şut çekebildi.
İşte maçın istatistikleri