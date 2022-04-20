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Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın belgeseli yayınlandı

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın "Ben Böyleyim" isimli belgeseli yayınlandı. 4 bölümden oluşan belgeselde başarılı eldiven yaşadıklarını ve düşündüklerini aktarıyor.

20 Nisan 2022, Çarşamba 12:34 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın belgeseli yayınlandı

Fenerbahçe 'nin 24 yaşındaki milli kalecisi Altay Bayındır, hayat hikayesini anlattığı "Ben böyleyim" isimli belgesel yayınlandı.

Mantalite Originals'ın çıkardığı belgeselde 24 yaşındaki eldiven kendisini nasıl geliştirdiğini, hedeflerini ve bakış açısını anlattı. 12 dakika süren belgesel, "Evden Uzakta", "Seviyenin Yukarısı", "Aynaya Bakmak" ve "İnsan Yaptıklarıyla Anılır" isimli 4 bölümden oluşuyor. 

Belgeselinin yayınlandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Altay Bayındır, "Keyifle izlemeniz dileğiyle" ifadelerini kullandı.



İzleyenlerden tam not aldı

Altay Bayındır belgeseli paylaştıktan sonra kısa süre içinde 25 bin izlenmeye ulaştı. Videonun altında Altay Bayındır için övgü dolu yorumlar yapıldı.

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