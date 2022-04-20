Fenerbahçe 'nin 24 yaşındaki milli kalecisi Altay Bayındır, hayat hikayesini anlattığı "Ben böyleyim" isimli belgesel yayınlandı.

Mantalite Originals'ın çıkardığı belgeselde 24 yaşındaki eldiven kendisini nasıl geliştirdiğini, hedeflerini ve bakış açısını anlattı. 12 dakika süren belgesel, "Evden Uzakta", "Seviyenin Yukarısı", "Aynaya Bakmak" ve "İnsan Yaptıklarıyla Anılır" isimli 4 bölümden oluşuyor.

Belgeselinin yayınlandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Altay Bayındır, "Keyifle izlemeniz dileğiyle" ifadelerini kullandı.









İzleyenlerden tam not aldı

Altay Bayındır belgeseli paylaştıktan sonra kısa süre içinde 25 bin izlenmeye ulaştı. Videonun altında Altay Bayındır için övgü dolu yorumlar yapıldı.