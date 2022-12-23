Fenerbahçe kafilesi Trabzon’da

Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladıktan sonra Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Trabzon’a giden Fenerbahçe , 1 saat 10 dakika saat süren yolculuğun ardından kente ulaştı. Kafilede Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki, Bekir İrdem ve Can Gebetaş da yer aldı.

Takımı havaalanında taraftarlar karşıladı. Futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, Jorge Jesus’a da çiçek takdim etti.

Havaalanından kamp yapacağı otele geçen kafile, maç saatini beklemeye başladı.