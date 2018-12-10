Spor Toto Süper Lig'de pazar gününün son maçında kötü günler geçiren Fenerbahçe deplasmanda Akhisarspor ile karşılaştı. Sarı Lacivertli ekip için kabus olan sezon bu maçta da devam etti. Fenerbahçe sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve ligde Akhisarspor ile Erzurumspor'un gerisine düşerek 16. sırada yer aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç maçtan sonra soyunma odasında takıma Akhisar'dan İstanbul'a otobüsle döneceklerini açıkladı.

Mücadelenin bitiminin hemen ardından sarı lacivertli futbolcuların soyunma odasına giden Koç, yaklaşık yarım saat oyuncular ve teknik heyet ile görüştü. Daha sonrasında Ali Koç, basın mensuplarına açıklama yapmadan özel aracına binerek stattan ayrıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un maçtan sonra soyunma odasında takıma Akhisar'dan İstanbul'a otobüsle döneceklerini söylediği öğrenildi.

Ardından yola çıkan Fenerbahçe kafilesi Samandıra'ya saat 02.00'da ulaştı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin önünde bekleyen 50'ye yakın taraftar 'Comolli istifa' ve 'Ersun Yanal' tezahüratları yaptı.