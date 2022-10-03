Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına değerli bir hamleye imza attı. Sarı-Lacivertliler, tecrübeli oyuncu Natasha Howard ile anlaşma sağladı.

Sarı lacivertliler, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Amerikalı basketbolcu Natasha Howard ile sadece 2 aylığına sözleşme imzaladı. Sözleşme süresinin kısa olması dikkatlerden kaçmadı. 31 yaşındaki oyuncu, Pazar günü İstanbul'a gelerek kulüple son görüşmeleri yaptı ve resmi sözleşmeye imza attı. Tecrübeli basketbolcu sağlık kontrollerinden geçti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımız, kariyerinde WNBA şampiyonluğu da bulunan Amerikalı Milli oyuncu Natasha Howard (1.88-1991) ile Kasım ayının sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Howard, tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen Kadın Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek. Natasha Howard’a ‘Fenerbahçe Ailesi’ne hoş geldin’ diyor, çubuklu forma altında başarılar diliyoruz." denildi.





Natasha Howard kimdir?

2 Eylül 1991’de Toledo, Ohio’da dünyaya geldi. 2010’da Ohio spor basını tarafından ‘Bayan Basketbol’ olarak gösterildi. Florida State University’i okul tarihinin en fazla ribaund alan oyuncusu olarak bitirdi. (1.047 ribaund) Okuldaki son yılında maç başına 20.5 sayı, 9.3 ribaund, 2.3 blok and 2.1 top çalma ortalamalarını yakaladı. 2014 yılı WNBA draftlarında 1. Tur 5. Sıradan Indiana Fever tarafından seçildi. Indiana Fever ile WNBA’deki ilk sezonunda 34 maçın 15’ine ilk beşte başladı. İlk sezonunun ardından 237 sayı, 104 ribaund, 26 top çalma, 23 blok, 21 asist istatistiklerini üretti.

2016 yılında Minnesota Lynx forması ile parkeye çıktı. 2017 yılında kariyerinin ilk WNBA şampiyonluğunu Minnesota Lynx ile yaşadı. 2018 yılında Seattle Storm’a transfer olan Howard, kariyerinin en parlak sezonlarından birini yine şampiyonluk kürsüsünde tamamladı. Final serisinde Washington Mystics’i deviren Seattle Storm kadrosunda olan Howard kariyerinin ikinci WNBA şampiyonluğunu yaşarken WNBA’de yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu ve WNBA yılın en iyi savunma beşi ödüllerinin de sahibi oldu.

2019 yılında da tüm ışıkları üzerinde toplayan Howard All Star seçildiği sezonun sonunda WNBA’de yılın en iyi savunma oyuncusu da seçildi. 2020 yılında Seattle Storm ile kariyerinin üçüncü WNBA şampiyonluğunu yaşadı.

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Başarılar ve Ödüller

3x WNBA Şampiyonluğu (2017, 2018, 2020)

1x WNBA Yılın En Çok Gelişme Gösteren Oyuncusu (2018)

2x WNBA Yılın En İyi Savunma Beşi (2018, 2019)

1x WNBA Yılın En İyi Savunma Oyuncusu (2019)

1x WNBA Yılın En İyi Beşi (2019)

2x WNBA All-Star (2019, 2022)

1x WNBA Batı Konferansı Ayın Oyuncusu (2019)

Oynadığı Takımlar

2014-2015 Indiana Fever (WNBA)

2014-2015 Elitzur Ramla

2015-2016 Yakın Doğu Üniversitesi

2016-2017 Minnesota Lynx (WNBA)

2016-2017 Samsung Life Blue Minx

2016-2017 Famila Schio

2018-2020 Seattle Storm (WNBA)

2018-2019 Xinjiang Magic Deer

2020-2021 Reyer Venezia

2021-2022 Dynamo Kursk

2021- Günümüz New York Liberty (WNBA)

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